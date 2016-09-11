Политика
Источник: "Интерфакс"
16:57, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Власти США рассмотрят просьбу Илюмжинова о гражданстве

Глава ФИДЕ получил от Администрации президента США ответ на просьбу предоставить ему американское гражданство.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов отправил главе США Бараку Обаме письмо, в котором попросил предоставить ему американское гражданство. Позже директор представительства ФИДЕ в России Берик Балгабаев опроверг данную информацию, пояснив, что глава федерации готов рассмотреть данный вариант в случае необходимости защиты своих интересов.

Как рассказал агентству «Интерфакс» сам Илюмжинов, 11 сентября он получил ответ из Администрации президента США Барака. В ответном письме сказано, что письмо главы федерации принято к рассмотрению.

Илюмжинов рассказал агентству, что в своем обращении попросил президента Соединенных Штатов о личной встрече, в ходе которой при необходимости он надеется попросить о предоставлении американского гражданства ради защиты своих прав.

«После того, как меня не пустили в США для встреч с представителями американского Минфина, внесшего меня в санкционный список, я направил письмо президенту США Обаме с просьбой о встрече», – рассказал Илюмжинов «Интерфаксу».

По словам президента ФИДЕ, он обратился к Обаме как к лауреату Нобелевской премии мира с тем, чтобы американский президент защитил его права.

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