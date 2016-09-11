Политика
Источник: Сайт Дональда Трампа
10:31, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Трамп назвал грубые слова Клинтон ее "истинными чувствами"

Дональд Трамп назвал оскорбления Хиллари Клинтон в адрес своих сторонников «худшей ошибкой» в ходе предвыборной борьбы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что кандидат от демократов в президенты США Хиллари Клинтон назвала «половину» сторонников своего оппонента Дональда Трампа «гомофобами и сексистами». Позже она извинилась за эти слова.

На сайте республиканца Трампа появилось заявление, в котором он назвал резкие высказывания Клинтон в адрес своих сторонников «худшей ошибкой в текущем политическом сезоне».

Трамп отметил, что «впервые за долгое время она [Клинтон] показала свои истинные чувства, продемонстрировав нетерпимость и ненависть по отношению к миллионам американцев».

Кроме того, республиканец уверен в том, что Клинтон «совершенно не подходит на роль президента США».

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