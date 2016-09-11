Политика
Источник: Journal du Dimanche
11:30, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Саркози призвал бороться с террористами в специальном суде

Экс-президент Франции выступил за создание специальных судов, прокуратуры и тюремных камер для террористов.

Как сообщило издание Journal du Dimanche, бывший глава Франции Николя Саркози заявил о необходимости создать специальной суд по вопросам терроризма и соответствующую прокуратуру. Саркози уверен, что решения по вопросам борьбы с терроризмом должны принимать специальные юристы.

Кроме того, Саркози предложил помещать террористов в особые тюремные камеры, а подозреваемых в связи с террористами держать в специальном центре.

Экс-президент Франции добавил, что, по его мнению, нынешний французский лидер Франсуа Олланд не принимает должных мер для защиты французов от терроризма.

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Цыганкова Валерия

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