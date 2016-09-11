При Минтрансе РФ к 2017 хотят создать университет транспорта

К 2017 году в России планируют создать Российский университет транспорта для решения кадровых и научных задач.

На сайте Кремля появилось поручение Владимира Путина российскому правительству, по которому к 1 декабря 2016 года должен быть рассмотрен вопрос о создании Российского университета транспорта. Предполагается, что новая структура будет подчиняться Министерству транспорта России и создается, чтобы решать задачи кадрового и научного обеспечения транспортной отрасли.

Кроме того, Путин поручил правительству до декабря 2016 подумать о вариантах продления программ по лизингу гражданских судов и упрощению визового режима для иностранных пассажиров круизов, а до марта 2017 года обеспечить форменной одеждой российских моряков.