Политика
Источник: Сайт Кремля
09:59, 11 Сентября 2016 Версия для печати

При Минтрансе РФ к 2017 хотят создать университет транспорта

К 2017 году в России планируют создать Российский университет транспорта для решения кадровых и научных задач.

На сайте Кремля появилось поручение Владимира Путина российскому правительству, по которому к 1 декабря 2016 года должен быть рассмотрен вопрос о создании Российского университета транспорта. Предполагается, что новая структура будет подчиняться Министерству транспорта России и создается, чтобы решать задачи кадрового и научного обеспечения транспортной отрасли.

Кроме того, Путин поручил правительству до декабря 2016 подумать о вариантах продления программ по лизингу гражданских судов и упрощению визового режима для иностранных пассажиров круизов, а до марта 2017 года обеспечить форменной одеждой российских моряков.

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