После теракта 11 сентября в США боялись взрыва ядерной бомбы

Спецслужбы США в 2003 году опасались, что террористы из «Аль-Каиды» взорвут Вашингтоне ядерную бомбу.

Как сообщило в субботу, 10 сентября, интернет-издание The Daily Beast, разведка Соединенных Штатов предполагала, что боевики террористической организации «Аль-Каида» [деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда] планировали в 2003 году привести в действие ядерное устройство в столице страны или ее окрестностях].

В связи с этим американские спецслужбы даже попросили британцев взять на себя управление радиоэлектронным комплексом США, пишет издание.

«Разведка считала, что с большой долей вероятности взрыв ядерного заряда мог бы повлиять на систему оперативного управления в Вашингтоне. Проблема заключалась в том, что это имело бы катастрофические последствия», – рассказал изданию экс-сотрудник разведки США, входивший в состав команды, занимавшейся подготовкой к потенциальному ядерному взрыву.

Как выяснило издание, генерал Майкл Хейден, занимавший в 2003 году пост главы Агентства национальной безопасности (АНБ) США, 24 декабря 2003 года рассказал о надвигающейся угрозе в телефонной беседе с шефом главного британского подразделения по перехвату информации (Центра правительственной связи, ЦПС) Дэвидом Пеппером.

«Если честно, мы здесь чувствуем себя немного под угрозой», – заявил Хейден в ходе разговора и рассказал о своем поручении «в случае катастрофической потери» передать руководство над «всем комплексом радиоэлектронной разведки» союзникам-британцам.

Как поясняет The Daily Beast, под «катастрофической потерей» подразумевалось уничтожение штаб-квартиры АНБ, расположенной в 32 км от Вашингтона в штате Мэриленд.

Опасения американских спецслужб были связаны с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда боевики из «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских лайнера и направили их на башни Всемирного торгового центра и на здание Пентагона в пригороде Вашингтона.