Лукашенко сомневается в готовности США к женщине-президенту

Президент Белоруссии уверен в победе Дональда Трампа на выборах в США, так как американцы «не готовы избрать женщину».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что кандидаты в президенты Америки Хиллари Клинтон и Дональд Трамп выясняют между собой отношения в ходе предвыборной борьбы.

Как передает ТАСС, белорусский лидер Александр Лукашенко предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что американское общество «еще не готово избрать женщину» президентом. При этом он отметил опытность и подготовленность Хиллари Клинтон.

Лукашенко добавил, что, по его мнению, в США сильна военная составляющая, а «сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и так далее – вопрос».