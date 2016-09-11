Политика
Источник: ТАСС
15:32, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Лукашенко сомневается в готовности США к женщине-президенту

Президент Белоруссии уверен в победе Дональда Трампа на выборах в США, так как американцы «не готовы избрать женщину».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что кандидаты в президенты Америки Хиллари Клинтон и Дональд Трамп выясняют между собой отношения в ходе предвыборной борьбы.

Как передает ТАСС, белорусский лидер Александр Лукашенко предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он подчеркнул, что американское общество «еще не готово избрать женщину» президентом. При этом он отметил опытность и подготовленность Хиллари Клинтон.

Лукашенко добавил, что, по его мнению, в США сильна военная составляющая, а «сможет ли женщина управлять таким огромным военным потенциалом, спецслужбами, ЦРУ и так далее – вопрос».

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Цыганкова Валерия

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