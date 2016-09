Клинтон извинилась за "грубое обобщение" сторонников Трампа

Дональд Трамп принял извинения Хиллари Клинтон, которая назвала «половину» его сторонников «гомофобами и сексистами».

На сайте кандидата от Демократической партии США на выборах американского президента Хиллари Клинтон появилось заявление, в котором политик извинилась за резкие высказывания в адрес сторонников своего оппонента Дональда Трампа: «Я грубо обобщила, а это никогда не бывает хорошей идеей».

Клинтон пришлось извиняться, так как в одном из своих выступлений она назвала «половину» сторонников Трампа «расистами, сексистами, гомофобами, ксенофобами и исламофобами».

В свою очередь, Трамп принял извинения Клинтон и в своем Twitter написал, что уважает кандидата от демократов, несмотря на ее оскорбительные высказывания в адрес его сторонников: «Хиллари говорит ужасные вещи о моих сторонниках, а я все равно уважаю тех, кто ее поддерживает, хотя многие из них за меня никогда и не проголосуют».

While Hillary said horrible things about my supporters, and while many of her supporters will never vote for me, I still respect them all!