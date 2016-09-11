Греция согласна на создание "Турецкого потока" ради инвестиций

Греция считает выгодным проект строительства газопровода через свою территорию для поставок российского газа в Европу.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что руководство Турции дало согласие на поставки в Европу российского газа через «Турецкий поток» на границу Турции и Греции. Об этом заявил председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, отметив, что данное решение турецких властей является позитивной новостью.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра окружающей среды и энергетики Греции Паноса Скурлетиса, греческие власти считают выгодным проект строительства «Турецкого потока» через свою территорию для поставок российского газа в Европу. По итогам переговоров с российским коллегой Александром Новаком, Скурлетис отметил, что Греция готова участвовать в строительстве газопровода, однако все зависит от решения Европейской комиссии.

«Греция заинтересована в строительстве газопровода, мы готовы участвовать в нем, но все зависит от Европы. Это вопрос Европы. Этот вопрос интересует также Италию и Австрию», — заявил Скурлетис.

Министр также отметил возможность участия Австрии и Италии в переговорах с Еврокомиссией по вопросу строительства газопровода.

По словам Скурлетиса, у Греции есть все технические возможности для строительства газопровода.

«Никаких технических проблем нет. Но повторю — все зависит от решения Европы», — подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что наибольшую выгоду от строительства газопровода правительство Греции видит в притоке инвестиций и создании тысячи рабочих мест, которые обеспечит данный проект.