Совместный план с РФ по Сирии США назвали "повортным пунктом"

Россия и США разработали план, который позволит сократить насилие в Сирии и прийти к мирным переговорам.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Россия и США хотят создать центр по разграничению террористов в Сирии.

Как сообщил госсекретарь США Джон Керри после переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым в Женеве, Россия и США разработали план, который поможет урегулировать конфликт в Сирии.

«Сегодня США и Россия объявляют о плане, который, как мы надеемся, позволит сократить насилие, страдания и возобновит движение к мирным переговорам и мирному урегулированию в Сирии. Мы надеемся, что если план будет полностью имплементирован, он станет поворотным пунктом», — цитирует госсекретаря РИА «Новости».

При этом соглашения, достигнутые дипломатами, не будут опубликованы.