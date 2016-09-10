Политика
Источник: РИА «Новости»
16:00, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Совместный план с РФ по Сирии США назвали "повортным пунктом"

Россия и США разработали план, который позволит сократить насилие в Сирии и прийти к мирным переговорам.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Россия и США хотят создать центр по разграничению террористов в Сирии.

Как сообщил госсекретарь США Джон Керри после переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым в Женеве, Россия и США разработали план, который поможет урегулировать конфликт в Сирии.

«Сегодня США и Россия объявляют о плане, который, как мы надеемся, позволит сократить насилие, страдания и возобновит движение к мирным переговорам и мирному урегулированию в Сирии. Мы надеемся, что если план будет полностью имплементирован, он станет поворотным пунктом», — цитирует госсекретаря РИА «Новости».

При этом соглашения, достигнутые дипломатами, не будут опубликованы.

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Эксперт рассказал Sobesednik.ru, что мешает сторонам конфликта в Сирии, а также США и России, достичь договоренности »

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