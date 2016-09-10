Политика
Источник: Интерфакс
09:27, 10 Сентября 2016 Версия для печати

РФ и США считают союзниками лишь 22% россиян

Опрос россиян показал, что Россия и США действуют по одиночке в борьбе с терроризмом, не прибегая к помощи друг друга.

47% россиян считают, что РФ и США не являются союзниками в данном вопросе. 22% респондентов выразили мнение, что Москва и Вашингтон усиленно взаимодействуют друг с другом при ликвидации терроризма, а 18% опрошенных заявили, что верны оба варианта ответа, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса «Левада-центр».

Также 45% россиян придерживаются мнения, что, подвергаясь ударам террористов, США и их союзники получают то, что заслуживают за агрессивную политику по отношению к Латинской Америке, Афганистану, Ираку и другим странам. Не согласны с таким мнением 40% опрошенных.

Sobesednik.ru напоминает, что 9 сентября РФ и США пришли к соглашению о совместных действиях против террористических группировок «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра» в Сирии. Ранее Москва и Вашингтон проводили в Сирии отдельные операции по ликвидации террористов.

«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), «Фронт ан-Нусра» – экстремистские организации, деятельность которых запрещена на территории РФ решением суда.

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