Политика
Источник: РИА «Новости»
07:14, 10 Сентября 2016 Версия для печати

РФ и США разграничат боевиков в Сирии после прекращения огня

Россия и США намерены создать центр по разграничению террористов в Сирии в случае действия режима прекращения огня.

Как сказал глава МИД Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Джоном Керри, Россия и США намерены действовать в Сирии сообща.

«После такого, как режим [прекращения огня] будет функционировать семь дней, мы [с США] создаём совместный исполнительный центр, в котором военные и представители спецслужб РФ и США будут заниматься практическими вопросами — разграничением террористов и умеренной оппозиции и отделением умеренной оппозиции от террористов, — цитирует Лаврова РИА «Новости». — А по террористам будут согласовываться удары ВКС РФ и ВВС США».

Лавров также отметил, что Россия и США уже согласовали районы, в которых могут наноситься удары по боевикам.

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