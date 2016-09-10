Политика
Источник: сайт президента Украины
09:10, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Порошенко уволил просившего об отставке главу Киевской области

Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности губернатора Киевской области Максима Мельничука.

Соответствующее распоряжение об увольнении главы Киевской областной администрации размещено на сайте Петра Порошенко. «Освободить Мельничука Максима Дмитриевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в документе.

Распоряжение об отставке Порошенко подписал 9 сентября.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании заместителя Мельничука Игоря Любко, который подозревается в получении взятки от подчиненной в размере 200 тысяч гривен.

читайте также:Петр Порошенко заявил, что Киев хочет избежать роста напряжения в отношениях с Москвой
Анатолий Вассерман: Обама и Порошенко врут и знают, что врут
Анатолий Вассерман объяснил, что стоит за словами Порошенко о желании Киева избежать напряженных отношений с РФ »

Также по теме
Украина
Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

У полковника МВД Захарченко при обыске нашли 8 млрд наличными
07:27, 10 Сентября 2016
В квартире полковника Дмитрия Захарченко, работавшего замначальника управления «Т», нашли 123 миллиона долларов
»
Васильев хочет жениться на Бабкиной
07:02, 10 Сентября 2016
Целая обойма звезд собралась на показе коллекции одежды Надежды Бабкиной для корпулентных женщин, узнал Sobesednik.ru
»
Дмитрий Быков: Что показало современное 1 сентября
00:01, 10 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о проблемах современной общеобразовательной школы
»