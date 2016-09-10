Порошенко уволил просившего об отставке главу Киевской области

Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности губернатора Киевской области Максима Мельничука.

Соответствующее распоряжение об увольнении главы Киевской областной администрации размещено на сайте Петра Порошенко. «Освободить Мельничука Максима Дмитриевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в документе.

Распоряжение об отставке Порошенко подписал 9 сентября.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании заместителя Мельничука Игоря Любко, который подозревается в получении взятки от подчиненной в размере 200 тысяч гривен.