Порошенко отказался проводить выборы в ГД РФ на Украине

На Украине сообщили о невозможности проведения выборов в Госдуму России.

Президент Украины Пётр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов на территории страны, сообщает «Интерфакс».

Верховная рада 8 сентября обратилась к международному сообществу с просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов в Госдуму России, которые пройдут 18 сентября. Также она призвала не признавать результаты выборов на территории Крыма и Севастополя.

При этом по какой причине невозможен избирательный процесс, в Киеве не объяснили.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия не станет реагировать на возможное решение иностранных парламентов о непризнании выборов в Крыму и принимать его во внимание.