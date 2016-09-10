Лавров угостил ждавших в Женеве журналистов водкой и пиццей

После 14 часов ожидания итогов переговоров РФ и США по Сирии журналистов накормили американской пиццей и российской водкой.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, за четыре часа Сергей Лавров и Джон Керри дважды прерывали переговоры по урегулированию сирийского кризиса.

Корреспондент РИА «Новости» пояснил, что на 15 часу ожидания результатов встреч глава МИД России Сергей Лавров вынес журналистам шесть пицц с сыром «от американской делегации» и две бутылки водки «от российской делегации».

Переговоры России и США по Сирии начались 9 сентября. Они длятся уже более 14 часов.