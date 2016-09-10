"Гражданская платформа" отозвала иск к ПАРНАСу из-за СМИ

Партия «Гражданская платформа» отозвала иск в Верховный суд РФ с просьбой снять партию ПАРНАС с выборов в Госдуму.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 9 сентября партия «Гражданская платформа» подала в Верховный суд жалобу на ПАРНАС, требуя снять партию с осенних выборов в Госдуму и обвиняя ее в экстремизме.

10 сентября лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов сообщил «Интерфаксу», что партия решила отозвать иск.

«Мы отозвали иск. Это связано с несколькими обстоятельствами. Во-первых, услышали ряд обращений из СМИ, которые просили этого не делать, не потому что они за ПАРНАС, а потому что они за политическую конкуренцию», — сказал он агентству.

Он отметил, что на решение «Гражданской платформы» повлияла позиция ЦИК: ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не поддерживает иск.