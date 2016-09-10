ЦИК обсудит с МИД отказ Киева провести выборы в Госдуму РФ

10 сентября Центризбирком планирует обсудить с МИД РФ проблему запрета голосования россиян на Украине на выборах в ГД.
Как ранее сообщал Sobesednik.ru, на Украине сообщили о невозможности проведения выборов в Госдуму России.
Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что данный вопрос больше в компетенции МИДа, поэтому на встрече нужно сверить позиции, сообщает РИА «Новости».
«Мы должны с МИДом ещё раз подумать, как действовать в этой ситуации», — сообщила Памфилова.
Выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября.
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