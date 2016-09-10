ЦИК обсудит с МИД отказ Киева провести выборы в Госдуму РФ

10 сентября Центризбирком планирует обсудить с МИД РФ проблему запрета голосования россиян на Украине на выборах в ГД.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, на Украине сообщили о невозможности проведения выборов в Госдуму России.

Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что данный вопрос больше в компетенции МИДа, поэтому на встрече нужно сверить позиции, сообщает РИА «Новости».

«Мы должны с МИДом ещё раз подумать, как действовать в этой ситуации», — сообщила Памфилова.

Выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября.