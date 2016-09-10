Политика
Источник: Интерфакс
12:19, 10 Сентября 2016 Версия для печати

ЦИК обсудит с МИД отказ Киева провести выборы в Госдуму РФ

10 сентября Центризбирком планирует обсудить с МИД РФ проблему запрета голосования россиян на Украине на выборах в ГД.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, на Украине сообщили о невозможности проведения выборов в Госдуму России.

Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что данный вопрос больше в компетенции МИДа, поэтому на встрече нужно сверить позиции, сообщает РИА «Новости».

«Мы должны с МИДом ещё раз подумать, как действовать в этой ситуации», — сообщила Памфилова.

Выборы в Госдуму России пройдут 18 сентября.

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Антон Зарицкий: Чего НЕ ждать от выборов в Госдуму
Чем ближе выборы, тем заметнее два диаметрально противоположных подхода к ним, отмечает обозреватель Sobesednik.ru »

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