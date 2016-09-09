Япония и Южная Корея винят КНДР в рукотворном землетрясении

После проведения ядерных испытаний в КНДР зафиксировали сильные подземные толчки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что власти КНДР официально сообщили о проведении пятых ядерных испытаний. Проведенные испытания станут поводом внеочередного собрания Совета Безопасности ООН, которое пройдет 9 сентября.

Как сообщает РИА «Новости», после проведения в Северной Корее очередных ядерных испытаний сейсмологи зафиксировали на территории Корейского полуострова активность земной коры.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила от 4,8 до 5,3.

Эпицентр подземных толчков находится в районе северокорейского полигона для испытания ядерного оружия.

Как пишет агентство, землетрясение оказалось настолько мощным, что колебания ощутили даже жители приграничного с КНДР района российского Приморья.

Сотрудники сейсмостанции «Южно-Сахалинск» сообщили агентству, что землетрясение в Северной Корее произошло на глубине 12 километров.

Первыми сейсмическую активность зафиксировали сотрудники Геологической службы США. По их данным, эпицентр находился недалеко от населенного пункта, расположенного в 20 километрах от ядерного полигона Пангири.

Власти Японии и Южной Кореи уверены, что землетрясение стало результатом ядерного испытания в КНДР. С соответствующими заявлениями выступили президент Пак Кын Хе и генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Президент Республики Корея Пак Кын Хе заявила, что действия главы КНДР Ким Чен Ына говорят о его «маниакальном безумии». В США пока воздерживаются от комментариев.