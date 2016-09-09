Политика
Источник: ЦТАК
08:40, 09 Сентября 2016 Версия для печати

В КНДР заявили о безопасности проведенных ядерных испытаний

Подозрения Южной Кореи об очередных ядерных испытаниях в КНДР подтвердили северокорейские власти.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Южная Корея заподозрила КНДР в проведении очередных ядерных испытаний. В Японии и Южной Корее возможные испытания ядерного оружия в КНДР вызвали негативную реакцию.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, власти Северной Кореи официально сообщили о проведении пятых ядерных испытаний. В Пхеньяне заявили о том, что во время испытаний ядерной бомбы утечки ядерного материала, а также угрозы для окружающей среды не было.

Отмечается, что теперь КНДР способна оснащать ядерными боеголовками баллистические ракеты.

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Цыганкова Валерия

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