Политика
Источник: Лента.ру
17:27, 09 Сентября 2016 Версия для печати

В Думе считают, что РФ не поддержит присоединение Приднестровья

В Госдуме объяснили подготовку Приднестровья к объединению с Россией желанием повлиять на внутреннюю политику Молдавии.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук издал указ, который обязывает правительство привести законодательство республики в соответствие с российским.

Премьер-министр Молдавии Павел Филип объяснил желание Приднестровья присоединиться к России предстоящими в республике выборами.

Издание «Лента.ру» цитирует члена комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Олега Пахолкова, который считает, что указ президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгения Шевчука о начале подготовки к объединению с Россией имеет своей целью влияние на внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

«Это посыл Молдавии: если вы сейчас не изберете президента, который готов объединить страну на условиях федерации, то Приднестровье может вильнуть хвостом и уйти в Россию», — заявил депутат в интервью изданию.

Пахолков напомнил, что жители Приднестровья уже несколько раз голосовали за присоединение к России, однако, по его мнению, власти РФ заинтересованы в сохранении территориальной целостности Молдавии на условиях создания федерации.

«В Молдавии скоро выборы президента, и Россия надеется на победу Игоря Додона, который одним из пунктов своей программы сделал объединение Гагаузии и Приднестровья в одну федерацию с Молдавией. Это фактически возрождение проваленного в свое время молдавским президентом Ворониным "плана Козака", который Россия всегда поддерживала», — сказал Пахолков.

Как отмечает депутат, сейчас власти РФ практически не работают над реализацией «плана Козака», так как не видят в Молдавии стоящего партнера для диалога.

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На днях в Россию попросилось и Приднестровье. То есть в официальном обращении их парламента к нашему президенту, Госдуме и СовФеду прозвучало предложение сначала признать непризнанную республику, а потом и принять в состав РФ »

Соловьева Екатерина

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