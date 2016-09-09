Политика
Источник: РИА "Новости"
10:59, 09 Сентября 2016 Версия для печати

В аппарате Астахова ждут указа о его отставке на сайте Кремля

В аппарате уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова заявили, что не видели указа президента РФ о его отставке.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 9 сентября Павел Астахов, занимавший пост уполномоченного по правам ребенка, подал в отставку. Также стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил новым детским омбудсменом многодетную мать Анну Кузнецову.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена, в аппарате Астахова пока не видели указа о его отставке.

«Новость видел, указа не видел. Мы указы не комментируем, указ должен появиться, по идее, на сайте Кремля. Пока я этого не видел», — заявил сотрудник пресс-службы.

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