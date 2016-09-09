Политика
Источник: Дождь
17:58, 09 Сентября 2016 Версия для печати

ТВ запретило ролик ПАРНАСа из-за критики Путина и ЕР

Партии ПАРНАС запретили размещать на телевидении агитационный ролик из-за критики в адрес Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Верховный суд РФ возбудил административное дело в отношении партии ПАРНАС после того, как партия «Гражданская платформа» обвинила ее членов в высказываниях экстремистского характера.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря партии Аллу Полищук, ПАРНАСу запретили размещать предвыборный ролик в связи с критикой в адрес главы государства.

По словам Полищук, перед тем, как ставить ролики в эфир, телеканалы направляют агитационные материалы в Центризбирком. В видеоролике, представленном партией ПАРНАС, были слова «Путин и его команда – главный тормоз развития страны. Люди устали от них, и они должны уйти», рассказала Полищук.

В направленном в ПАРНАС письме, подписанном секретарем ЦИК Майей Гришиной, говорится, что ЦИК расценивает данные слова как нарушение.

В документе говорится, что ролик партии «может быть оценен как способствующий созданию отрицательного отношения избирателей к политической партии "Единая Россия"».

читайте также:Михаил Касьянов
Михаил Касьянов: Путин живет в неожиданных событиях
С чем связано охлаждение симпатий к действующему президенту, спросил у одного из главных оппонентов Путина Sobesednik.ru »

Соловьева Екатерина

читайте также:Михаил Касьянов
Михаил Касьянов: Путин живет в неожиданных событиях
С чем связано охлаждение симпатий к действующему президенту, спросил у одного из главных оппонентов Путина Sobesednik.ru »

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Дмитрий Быков: Не так уж наверху все схвачено?
16:52, 09 Сентября 2016
Креативный редактор Sobesednik.ru Дмитрий Быков – о предстоящих выборах в Госдуму
»
"Идеальная женщина матушка Анна": что известно о новом детском омбудсмене
15:38, 09 Сентября 2016
Sobesednik.ru побеседовал с коллегами новой уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой и изучил ее высказывания
»
Антон Зарицкий: Избиение пожарных
15:03, 09 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru — о кубанском ноу-хау: нападении на людей, которые приехали спасать твой дом и твою жизнь
»