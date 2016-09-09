ТВ запретило ролик ПАРНАСа из-за критики Путина и ЕР

Партии ПАРНАС запретили размещать на телевидении агитационный ролик из-за критики в адрес Владимира Путина.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Верховный суд РФ возбудил административное дело в отношении партии ПАРНАС после того, как партия «Гражданская платформа» обвинила ее членов в высказываниях экстремистского характера.

Как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря партии Аллу Полищук, ПАРНАСу запретили размещать предвыборный ролик в связи с критикой в адрес главы государства.

По словам Полищук, перед тем, как ставить ролики в эфир, телеканалы направляют агитационные материалы в Центризбирком. В видеоролике, представленном партией ПАРНАС, были слова «Путин и его команда – главный тормоз развития страны. Люди устали от них, и они должны уйти», рассказала Полищук.

В направленном в ПАРНАС письме, подписанном секретарем ЦИК Майей Гришиной, говорится, что ЦИК расценивает данные слова как нарушение.

В документе говорится, что ролик партии «может быть оценен как способствующий созданию отрицательного отношения избирателей к политической партии "Единая Россия"».