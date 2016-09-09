Замминистра пообещал не покрывать дефицит бюджета резервами

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров заявил, что ситуация с Резервным фондом страны нестабильна.

По словам Лаврова, есть вероятность, что Резервный фонд может быть полностью израсходован в следующем году, что приведёт к финансированию дефицита федерального бюджета за счёт средств Фонда национального благосостояния, сообщает «Интерфакс».

Между тем замминистра финансов подчеркнул, что исчерпания Резервного фонда в 2016 году не произойдет даже с учетом переноса срока приватизации «Башнефти».

«Нет, так не получится», — заключил Лавров.

Он также напомнил, что дефицит бюджета финансируется и за счёт привлечения заимствований.

«Однозначной увязки с тем, что нет приватизации и мы будем покрывать это Резервным фондом, нет. Возможны другие источники покрытия дефицита. В том числе внутренние заимствования», — пояснил Лавров.