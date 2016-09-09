Политика
Источник: РБК
10:27, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Путин назначил многодетную мать новым детским омбудсменом

Президент России Владимир Путин назначил нового уполномоченного по правам ребенка.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, новым детским омбудсменом указом президента назначена Анна Кузнецова.

Также Песков сообщил, что ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и нового уполномоченного по правам ребенка.

По данным издания, в пятницу, 9 сентября, Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Павла Астахова, который ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее источники РБК в российском правительстве сообщали о том, что Астахов намерен подать в отставку после своего 50-летия, которое он отметил 8 сентября.

Анне Кузнецовой, сменившей Астахова на его посту, 34 года, она мать шестерых детей. В 2010 году она создала фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», а в 2015 году — Ассоциацию организаций в защиту семьи. Кроме того, Кузнецова является членом Общероссийского народного фронта (ОНФ) и руководит исполкомом пензенского отделения ОНФ. В 2016 году она выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области и попала в предвыборный список партии на выборах в Госдуму.

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