Приднестровье реализует референдум 2006-го о присоединении к РФ

Указ о присоединении к РФ вышел в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Президент ПМР Евгений Шевчук издал указ о начале подготовки к присоединению к России, сообщают «Известия». Сообщается, что указ стал первой ступенью к реализации итогов июньского референдума в республике, состоявшегося 17 сентября 2006 года. Тогда 97,2 % проголосовали за независимость Приднестровья и последующее присоединение к РФ.

Документ, изданный Шевчуком, состоит из восьми пунктов, один из которых касается приведения в соответствие правовой системы Приднестровья с федеральным законодательством России. Сообщается, что для реализации этого положения в непризнанной республике не раньше, чем через две недели после вступления указа в силу, создается госкомиссия, которая должна будет не позже 1 ноября предоставить президенту ПМР план действий по унификации двух законодательств. Нормативные акты, вступающие в противоречие с правовой системой РФ, будут определены как не подлежащие применению.

Официальный Кишинев назвал указ Евгения Шевчука недействительным и вызывающим, рассказал телеканал «Звезда».

«Он был издан неконституционным органом на основании проведенного незаконно на части территории республики Молдова референдума», – уточняет Lenta.ru со ссылкой на сообщение Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии.

Значительную часть населения Приднестровья составляют русские и украинцы. Жители непризнанной республики боролись за выход из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году Приднестровье стало непризнанной республикой, фактически не контролируемой властями Молдавии.