Политика
Источник: Российская газета
13:56, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Президент Южной Кореи потребовала наказать КНДР за ядерные испытания

Южнокорейский глава государства Пак Кын Хе назвала нарушением ядерные испытания КНДР, произведённые утром 9 сентября.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 9 сентября во второй половине дня пройдёт экстренная встреча Совета Безопасности ООН из-за ядерного испытания КНДР.

Пак Кын Хе на встрече Совета Безопасности ООН подчеркнула необходимость введения жёстких мер в отношении КНДР, чтобы заставить республику начать шаги по ядерному разоружению.

«Это является явным нарушением резолюций СБ ООН, а также представляет собой серьезнейший вызов для всего мирового сообщества», — заключила президент Республики Корея.

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