Политика
Источник: РИА "Новости"
15:15, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Переговоры Лаврова и Керри по Сирии прерывались раз в 2 часа

За четыре часа Сергей Лавров и Джон Керри дважды прерывали переговоры по урегулированию сирийского кризиса.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава российского МИД Сергей Лавров и глава Госдепартамента Америки Джон Керри на саммите G20 в Китае договорились продолжить обсуждать сирийский кризис в Женеве. Лавров приехал на переговоры 8 сентября.

Как сообщило РИА «Новости», встречу между главой МИД РФ и госсекретарем США за четыре часа прерывали дважды. Политики встретились в Женеве утром 9 сентября, чтобы обсудить кризис в Сирии.

Отмечается, что центральной темой обсуждения Керри и Лаврова является координация совместных усилий США и России по борьбе с террористами в Сирии. Когда Керри и Лавров уходят на перерыв, переговоры продолжаются на уровне экспертов.

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