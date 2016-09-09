Переговоры Лаврова и Керри по Сирии прерывались раз в 2 часа

За четыре часа Сергей Лавров и Джон Керри дважды прерывали переговоры по урегулированию сирийского кризиса.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что глава российского МИД Сергей Лавров и глава Госдепартамента Америки Джон Керри на саммите G20 в Китае договорились продолжить обсуждать сирийский кризис в Женеве. Лавров приехал на переговоры 8 сентября.

Как сообщило РИА «Новости», встречу между главой МИД РФ и госсекретарем США за четыре часа прерывали дважды. Политики встретились в Женеве утром 9 сентября, чтобы обсудить кризис в Сирии.

Отмечается, что центральной темой обсуждения Керри и Лаврова является координация совместных усилий США и России по борьбе с террористами в Сирии. Когда Керри и Лавров уходят на перерыв, переговоры продолжаются на уровне экспертов.