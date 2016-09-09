Паразит имени Обамы и еще пять видов, названных в честь политиков

Решение ученого назвать червя именем Барака Обамы побуждает вспомнить и о других подобных случаях с мировыми лидерами.

Как уже сообщал Sobesednik.ru, научный сотрудник Университета Индианы Томас Платт, являющийся дальним родственником Барака Обамы, решил назвать в честь американского лидера нового червя-паразита, обнаруженного в организме пресноводных черепах. Червь получил название Baracktrema obamai.

Этим вклад Барака Обамы в мировую зоологию не исчерпывается — еще в 2012 году ученые из Музея естественной истории Алабамы назвали именем президента обнаруженную ими новую рыбу из семейства окуневых. Отныне во всех учебниках и каталогах ее будут официально именовать Etheostoma obama, ну а рыбаки, по-видимому, нарекут ее просто рыбкой-обамкой.

Несколько месяцев назад стало известно, что китайский энтомолог Ван Чэнбинь обнаружил на юге Хайнаня целый новый подвид жуков (Temoana) XII Rhyzodiastes, который он нарек в честь лидера страны Си Цзиньпина. Ученого подвигли на это некоторые, как ему показалось, общие качества между жуком и руководителем страны. Насекомое питается гнилой древесиной, но выглядит величественным и симметричным, а Си Цзиньпин безжалостно уничтожает чиновников-взяточников на пути к Китаю без коррупции, объяснял ученый. Оба, таким образом, являются редкими представителями в своем роде. Впрочем, по некоторым сообщениям, понимания в руководстве страны инициатива ученого не встретила: по информации СМИ, в Китае блокируют доступ к сообщениям в Интернете об этом открытии и названии.

А вот немецкий лидер Ангела Меркель оставит свой след в мировой флоре. Ее именем цветоводы Сингапура нарекли новый сорт орхидеи рода дендробиум. Канцлер Германии лично осмотрела именной цветок во время поездки по странам Юго-Восточной Азии. Как передавали местные СМИ, политику особенно понравилось, что названная в честь нее орхидея имеет необыкновенно красивые листья мятного цвета и у нее есть потенциал отрастать до метра в высоту.

У российского лидера Владимира Путина также был шанс увековечить свое имя. Российский селекционер-любитель из Сочи Николай Ветров планировал назвать в честь него новый сорт тюльпана, который создал несколько лет назад. Однако, как сообщают интернет-СМИ, посланное им в Администрацию президента предложение вернулось обратно с вежливым отказом. В коллекции Ветрова есть тюльпаны с именами Валерия Леонтьева, Булата Окуджавы и Беллы Ахмадуллиной, но с тюльпаном, названным в честь Путина, не сложилось: селекционер «переименовал» его в итоге в Пола Маккартни. Отметим, впрочем, что в качестве первоисточника данной информации в Сети называют газету «Аргументы и факты», однако на ее сайте этой новости обнаружить не удалось.

Подобные истории с сортами цветов не редкость: известно также, что во время поездки главы Казахстана на родину тюльпанов в Нидерланды в 2014 году ему был представлен новый цветок, тоже названный его именем. О реакции Нурсултана Назарбаева ничего не сообщается.