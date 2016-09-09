НАТО поставила в Турцию дополнительные системы ПРО

Генеральный секретарь НАТО заявил о необходимости подготовки местных сил безопасности для борьбы с ИГ на Ближнем Востоке.

Как сообщает телеканал NTV, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал обучение местных сил безопасности в странах, где действуют террористы «Исламского государства» (также ИГ или ИГИЛ; деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. ред.), важным решением проблемы в долгосрочной перспективе.

«Мы поддерживаем усилия Турции в борьбе с ИГ. Но также нам, НАТО, необходимо вести подготовку и обучение местных сил безопасности, чтобы они могли вести борьбу с группировкой. Это касается Ирака, Афганистана и Сирии», — заявил Столтенберг в интервью NTV.

По мнению главы НАТО, «в долгосрочной перспективе это более важное и полноценное решение проблемы».

Кроме того, Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Турции.

По его словам, в Турцию поставлены дополнительные системы противоракетной обороны, а воздушное пространство страны охраняют самолеты НАТО.

«Что НАТО может дополнительно сделать для Турции, мы обсудим это с руководством Турции во время визита», — заявил генсеек НАТО.

При этом он подчеркнул, что попытка государственого переворота никак не скажется на членстве Турции в Североатлантическом альянсе.

«Турция для НАТО очень важный союзник, особенно на Ближнем Востоке», — отметил Столтенберг.