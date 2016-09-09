Лавров ожидает решения от Госдепа о встрече по сирийскому вопросу

В Женеве Сергей Лавров «находится в полной переговорной готовности» к встрече с госсекретарем США Джоном Керри.

Как передает «Интерфакс», Джон Керри уже на пути в Женеву для проведения запланированной встречи. Ожидается, что основной темой переговоров глав дипведомств будет сирийский вопрос.

«Дискуссия состоится вслед за недавними переговорами по Сирии и будет сосредоточена на уменьшении насилия, расширении гуманитарной помощи сирийскому народу и движению к политическому урегулированию, необходимому для прекращения гражданской войны», – сообщил агентству официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Сергей Лавров ранее в Женеве уже встретился в отеле President Wilson со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. С того времени российская делегация находится в полной переговорной готовности, добавляет ТАСС.

«Весь вечер читаю ссылки, цитаты, утечки и сливы Госдепа о том, что "встреча Лаврова–Керри состоится", "не состоится", "переносится", "подтверждается", "в ней нет смысла", "она актуальна для достижения договоренности". Во вчерашнем юбилейном 45-м телефонном разговоре Лавров и Керри договорились провести переговоры в Женеве 8-9 сентября. То есть вчера (7 сентября) вечером в Госдепе смысл встречи явно просматривался», – приводит агентство слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она также отметила, что теперь ход за партнерами, которые должны определиться и высказать согласованное решение по этому поводу.