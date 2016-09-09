Политика
Источник: РИА "Новости"
13:33, 09 Сентября 2016 Версия для печати

КНДР назвала ядерные испытания демонстрацией суверенных прав

Власти Северной Кореи назвали новые испытания ядерного оружия ответной мерой на санкции со стороны США.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует провести встречу с госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД Японии Фумио Кисидой, чтобы обсудить ядерные испытания, проводимые Северной Кореей. Как заявил глава МИД, по итогам переговоров властям КНДР будет послан «сильный сигнал» о необходимости выполнения резолюций Совета безопасности ООН.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз посольства Северной Кореи в России, в правительстве КНДР назвали пятые ядерные испытания ответной мерой на угрозы, санкции и давление со стороны Соединенных Штатов.

​«Нынешние испытания ядерного заряда являются одной из реальных ответных мер в ответ на угрозу, санкции и давление США и враждебных сил, которые упорно отрицают стратегический статус нашей республики как достойной страны-обладательницы ядерного оружия и осуждают демонстрацию нами своих законных суверенных прав», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, в посольстве отметили, что власти страны продолжат укреплять свои ядерные силы «в количественном и качественном плане», чтобы обеспечить защиту и безопасность государства.

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