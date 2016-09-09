Политика
15:52, 09 Сентября 2016 Версия для печати

Глава Филиппин оскорбил генсека ООН за недовольство политикой

Президент Филиппин Родриго Дутерте после скандала с оскорблением Барака Обамы назвал генерального секретаря ООН дураком.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент Филиппин назвал главу Соединенных Штатов «сукиным сыном».

Как сообщает агентство «Франс Пресс», филиппинский лидер высказал оскорбление в ответ на обвинения Пан Ги Муна в нарушениях прав человека в стране. Речь идет о развернутой там антинаркотической кампании, которую Вашингтон считает чересчур жестокой, тогда как сам глава Филиппин говорил накануне, что ему ничуть не жаль убитых преступников, поскольку он хочет, чтобы народ его страны чувствовал себя свободно и в безопасности.

«Я сказал себе, что ты [Пан Ги Мун] всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно. Я президент Филиппин, а не республики международного сообщества», – заявил Дутерте.

Также Дутерте отметил, что никогда не высказывал обвинений в адрес президента США Барака Обамы. «Я сказал это, но это не было [произнесено] в адрес Обамы», — ссылается РБК на слова Дутерте.

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Сухорукова Анастасия

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