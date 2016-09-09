Экс-мэр Еревана избран на пост премьер-министра Армении

Новым премьер-министром Армении назначен топ-менеджер «Газпром Межрегионгаза», экс-мэр Еревана Карен Карапетян.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что премьер-министр Армении Овик Абрамян, занимавший данный пост с 2014 года, объявил о своей отставке. Абрамян заявил, что не намерен уходить из политики и объяснил свое решение покинуть премьерский пост необходимостью новых подходов к политическому управлению страной.

О назначении нового премьер-министра сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армена Ашотяна, который прокомментировал решение руководства партии, возглавляемой президентом Сержем Саргсяном.

По словам Ашотяна, вечером 8 сентября в ходе заседания исполнительного органа и совета РПА на должность нового премьер-министра Армении был единодушно выдвинут 53-летний Карен Карапетян, в 2010-2011 годах занимавший пост мэра Еревана, а в последние годы работавший в российском «Газпроме».

«РПА приняла решение предоставить мандат доверия Карену Карапетяну с учетом как его деятельности в системе государственного управления и местного самоуправления, так и хорошего владения им экономическими проблемами, энергетической сферой, вопросами городов, областей, коммунального хозяйства», — заявил Ашотян.

Кроме того, зампред РПА отметил, что в процессе голосования также учитывались черты характера кандидата, «которые позволят возглавить преобразования в правительстве, в сфере исполнительной власти».