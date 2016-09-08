Политика
Источник: «Собеседник» №33-2016
13:03, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Владимир Маркин: Про убийство Немцова написал бы с удовольствием

Владимир Маркин
Владимир Маркин
Фото: Global Look Press

Главный пиарщик Следственного комитета написал книгу «Самые громкие преступления XXI века в России», узнал Sobesednik.ru.

Чего кудесникам из СК РФ не занимать – так это умения мастерски уходить от острых вопросов, соскакивая на общие рассуждения. Например, такие: «Мир состоит из черного и белого, есть добро и зло – зло должно быть наказано»; «Надо любить свою работу, тогда все получится». Этот талант наравне с писательским Владимир Маркин продемонстрировал на пресс-конференции по случаю выхода своего литературного труда.

– Решение написать книгу – порыв души? Или приказ руководства?

– Скажу так: председатель СК Александр Иванович Бастрыкин меня благословил, а предложение поступило от издательства – написать серию книг о работе Следственного комитета. Почему в первую книгу вошли именно эти пять уголовных дел (история таганрогского маньяка, убийство Анны Политковской, гибель теплохода «Булгария», расследование по кущёвской банде и коррупционный скандал в Подмосковье. – Авт.)? Да, были и другие, может быть, более резонансные, но ведь всего не охватишь. Выбрал эти. Спросите, для чего написана? Прежде всего чтобы читатель смог по-другому взглянуть на работу следователей, понял, какой это титанический труд.

– В анонсе книги написано: «Основано на реальных событиях». Это предполагает частичную выдумку. Каков все-таки процент правды?

– Многого я никогда не смогу раскрыть. Это тайны следствия: приемы, тактика оперативных служб. Пусть тайнами и останутся.

– Ну а правду о хищениях в «Оборонсервисе» в следующей книге хотя бы расскажете? Или Анатолий Сердюков получил вечную индульгенцию?

– Не буду ничего загадывать. Надо понять, какие дела особенно интересны для читателя. Есть очень любопытный материал по убийству старушек в Свердловской области: с пугающей периодичностью там убивали пожилых женщин, очевидно, кто-то из работников социальной службы. Долгое время преступников не могли найти, а мы сумели.

– Есть ли шанс у ваших будущих читателей когда-то узнать всю правду об убийстве Бориса Немцова?

– Если вы заметили, по делам, описанным в книге, уже состоялись суды и преступники наказаны. Это очень важное условие. Про убийство Немцова написал бы с удовольствием. Дело интересное. Но сделать это смогу только после приговора суда.

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