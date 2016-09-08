Совместную воздушную кампанию в Сирии предложили США РФ

Белый дом сделал последнее предложении Кремлю по сотрудничеству в Сирии и ожидает ответа в ближайшие дни.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США, предложение по сирийскому соглашению, сделанное администрацией президента США Барака Обамы Кремлю, является последним, так как у Белого дома кончается терпение.

Американцы предлагают достичь в Сирии перемирия, провести совместную воздушную русско-американскую кампанию и прекратить полеты сирийских самолетов.

Источник издания не уточняет, что намерены предпринять Штаты в случае, если Россия откажется от предложения.

Напомним, на саммите G20 состоялась встреча Барака Обамы и президента РФ Владимира Путина.