Путин провел два очередных назначения в администрации Кремля

Владимир Путин назначил новых руководителя протокола президента и начальника управления протокола президента.

Ранее Sobesednik.ru писал о кадровых перестановках в администрации президента РФ, в результате которых новым главой администрации Владимира Путина стал Антон Вайно. Перестановки произошли также и в Совете безопасности.

Как сообщило РИА «Новости», президент России подписал указ о назначении на пост руководителя протокола президента Владислава Китаева. Ранее Китаев был начальником управления протокола президента.

Вместо Китаева, начальником управления протокола президента теперь будет Анна Куликова. Ранее пост руководителя протокола президента занимал Владимир Островенко, которого повысили до замглавы кремлевской администрации.