Политика
Источник: РИА "Новости"
10:12, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Путин провел два очередных назначения в администрации Кремля

Владимир Путин назначил новых руководителя протокола президента и начальника управления протокола президента.

Ранее Sobesednik.ru писал о кадровых перестановках в администрации президента РФ, в результате которых новым главой администрации Владимира Путина стал Антон Вайно. Перестановки произошли также и в Совете безопасности.

Как сообщило РИА «Новости», президент России подписал указ о назначении на пост руководителя протокола президента Владислава Китаева. Ранее Китаев был начальником управления протокола президента.

Вместо Китаева, начальником управления протокола президента теперь будет Анна Куликова. Ранее пост руководителя протокола президента занимал Владимир Островенко, которого повысили до замглавы кремлевской администрации.

читайте также:Владимир Путин на встрече с Сергеем Ивановым и Антоном Вайно
Кремль – в состоянии Вайно. Что кроется за перестановкой в Администрации президента
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах замены Сергея Иванова Антоном Вайно в президентской администрации »

Также по теме
Президент
Цыганкова Валерия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Сергей Шнуров – новый губернатор Санкт-Петербурга?
11:31, 08 Сентября 2016
Sobesednik.ru оценил шансы Сергея Шнурова стать губернатором Санкт-Петербурга вместе с жителями северной столицы
»
Семья Фриске откажется от всего ради Платона
11:07, 08 Сентября 2016
Страсти вокруг дележа наследства Жанны Фриске не утихают, узнал Sobesednik.ru
»
Прошедший с триколором белорусский спортсмен опознан МПК
10:16, 08 Сентября 2016
»