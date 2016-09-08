Политика
Источник: Зарубежные СМИ
11:45, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Премьер Армении ушел в отставку ради консолидации общества

Премьер-министр Армении решил дать президенту возможность консолидировать общество и ушел в отставку.

Как сообщили зарубежные СМИ, премьер Армении Овик Абрамян заявил о своей отставке. На посту премьера Абрамян находился с 2014 года. Из политики, по словам Абрамяна, он уходить при этом не собирается.

Свое решение покинуть премьерский пост Абрамян объяснил необходимостью новых подходов к политическому управлению Арменией: «Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство. Нужно думать об успехе всех нас и дать шанс новому правительству на основании проделанной работы и с новыми подходами консолидировать общество».

По данным СМИ, новым премьером Армении может стать экс-мэр Еревана Карен Карапетян. Сам Абрамян может стать начальником предвыборного штаба Республиканской партии Армении и заняться подготовкой к парламентским выборам в Армении, которые пройдут в 2017 году. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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