Премьер Армении ушел в отставку ради консолидации общества

Премьер-министр Армении решил дать президенту возможность консолидировать общество и ушел в отставку.

Как сообщили зарубежные СМИ, премьер Армении Овик Абрамян заявил о своей отставке. На посту премьера Абрамян находился с 2014 года. Из политики, по словам Абрамяна, он уходить при этом не собирается.

Свое решение покинуть премьерский пост Абрамян объяснил необходимостью новых подходов к политическому управлению Арменией: «Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство. Нужно думать об успехе всех нас и дать шанс новому правительству на основании проделанной работы и с новыми подходами консолидировать общество».

По данным СМИ, новым премьером Армении может стать экс-мэр Еревана Карен Карапетян. Сам Абрамян может стать начальником предвыборного штаба Республиканской партии Армении и заняться подготовкой к парламентским выборам в Армении, которые пройдут в 2017 году. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.