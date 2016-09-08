"Последнее предложение" по Сирии США разрабатывали вместе с Россией

Эксперт РАН объяснил, что что подтолкнуло США на «последнее предложение» по Сирии и согласится ли на него Россия.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что США вынесли «последнее предложение» России по урегулированию ситуации в Сирии. Источник в американском Белом доме рассказал СМИ, что Штаты предлагают России совместную воздушную кампанию, но они ждут ответа от Москвы в течение нескольких дней, так как у них кончается терпение.

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, американист Александр Петров в разговоре с Sobesednik.ru отметил, что предложение Штатов не является неожиданностью. «Предложение является результатом очень серьезной работы на протяжении месяца дипломатов двух стран — России и США, — сказал эксперт. — Вопрос этот не является неожиданным, очень многие аспекты у него урегулированы и разработаны».

Американист подчеркнул, что предложение Штатов направлено на укрепление сотрудничества с Россией. «Здесь речь идет о том, чтобы основной упор сделать на развитие российско-американского сотрудничества и прекращение отдельных полетов сирийской авиации, на что делает основной упор президент Соединенных Штатов, — объяснил Петров. — По-видимому, это является одним из спорных моментов, из-за которых и было обозначено, что это последнее предложение. На самом деле это не последнее предложение, а окончательный план, с которым соглашаются Россия и Соединенные Штаты».

Несмотря на стремление США сотрудничать с Россией, Белый дом на днях расширил санкции против РФ. «Это было достаточно неожиданно, Россия рассчитывала, что здесь не будет какого-либо расширения, тем более, что удалось найти компромиссные моменты», — рассказал эксперт. По его мнению, меры Соединенных Штатов были направлены не на расширение санкций как таковое, а на «придание этим санкциям некого вида, который позволял бы избежать нахождения лазеек в существовании прежних санкций».

«Здесь ситуация остаточно сложная: с одной стороны речь идет о нахождении компромисса, с другой — расширение санкций, — подчеркнул Петров. — Мое экспертное мнение: работа над ситуацией в Сирии будет продолжена и будет найден определенный компромис».

Предложение по Сирии могли вынести не только Штаты, но и Россия, считает эксперт. «Вынести окончательное предложение по данному вопросу с таким же успехом могла сделать Россия, — уверен Александр Петров. — И, возможно, будет так, что вынесение каких-то окончательных предложений или правок окажется за Россией».