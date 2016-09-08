Песков объяснил нюансы "последнего предложения" США по Сирии

Дмитрий Песков прокомментировал статью американского издания о «последнем предложении» со стороны США по Сирии.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что США сделали «последнее предложение» России по совместной операции в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация американской газеты Washington Post о «последнем предложении» США по Сирии не совсем соответствует действительности. По словам Пескова, лидеры РФ и США Владимир Путин и Барак Обама обсуждали тему Сирии на саммите G20 в Китае. Пресс-секретарь президента также отметил, что более пристальное внимание этой теме уделялось на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри.

«Там, действительно, идет речь о некоем документе, о чем собственно упоминал президент. Который, однако, пока еще не финализирован. Не финализирован, потому что оставались некоторые несогласованные вопросы. Работа продолжается», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В своей публикации Washington Post сообщает, что США предлагают России полное перемирие в Сирии и совместную воздушную операцию, а также запрет на полеты правительственной авиации.