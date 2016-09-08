Политика
Источник: ABC NEWS
17:53, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Министр обороны Украины получил помощника от Пентагона

Экс-глава Центрального командования США назначен старшим советником по вопросам обороны Украины.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Россия не будет принимать во внимание мнение стран ЕС о проведении выборов в Госдуму в Крыму.

Бывший глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал в отставке Джон Абизаид будет консультировать министра обороны Украины Степана Полторака по вопросам обороны. Как сообщает ABC News, такое решение было принято в ответ на запрос Украины. Назначение состоялось в рамках подписания нового соглашения об оборонном сотрудничестве Украины и США.

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что Абизаид поможет украинскому министру усилить гражданский контроль над армией, побороть коррупцию и провести реформы.

Джон Абизаид проходил начал службу в парашютно-десантном полку США в 1973 году. До 2007 года, когда он ушел в отставку, под его руководством ВС США провели операции в 27 странах. Последние четыре года своей службы Абизаид был руководителем CENTCOM.

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