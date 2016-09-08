Политика
Источник: РИА Новости
14:47, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Две палаты парламента Узбекистана выбрали врио президента

Временно исполняющим обязанности президента Узбекистана после смерти Ислама Каримова назначен Шавкат Мирзиеев.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин назвал Россию «самым надежным другом» Узбекистана.

После смерти Ислама Каримова временно исполняющим обязанности президента Узбекситана назначен премьер-министр страны Шавкат Мирзиеев. Как сообщает РИА «Новости», назначение Мирзиеева состоялось на совместном засевании обеих палат республики в четверг, 8 сентября.

«Шавкат Мирзиеев утвержден сегодня временно исполняющим обязанности президента Узбекистана, председатель сената Нигматилла Юлдашев заявил самоотвод», – сообщает источник.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от инсульта 2 сентября в возрасте 78 лет. Каримов находился у власти на протяжении последних 25 лет.

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Sobesednik.ru попытался выяснить из различных источников, в чьих интересах скрывался уход из жизни Ислама Каримова »

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