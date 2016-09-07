Политика
Источник: ТАСС
14:07, 07 Сентября 2016 Версия для печати

В Кремле пригрозили Америке новыми ответными санкциями

Расширение американских санкций против РФ идёт вразрез с темами взаимодействия стран, обсуждёнными на саммите G20.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, переговоры президента США Барака Обамы и президента России Владимира Путина прошли в деловом ключе.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в действиях США прослеживается сильный диссонанс, передаёт ТАСС.

«Это серьезно диссонирует с темами, касающимися возможного взаимодействия в чувствительных сферах, о которых шла речь на встрече двух президентов (в китайском городе Ханчжоу)», — пояснил Песков.

Он также напомнил, что Россия намерена отвечать взаимностью на новые санкции.

«Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита G20, была обрамлена такими дополнительными шагами по расширению санкций», — заключил пресс-секретарь.

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