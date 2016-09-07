В Кремле ожидают отставку Астахова после отпуска

Дмитрий Песков заявил, что не знает, подал ли в отставку детский омбудсмен Павел Астахов.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Павел Астахов после скандала в столичной школе №57 призвал преследовать педофилов вечно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по-прежнему считают, что Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов подаст в отставку после отпуска. Об этом пишет РИА «Новости» в среду, 7 сентября.

«У меня нет такой информации, мы по-прежнему исходим из того, что он, по идее, по возвращении из отпуска, он имел в виду подать в отставку. Вот из этого пока исходим, иной какой-то информации у меня нет», – заявил Песков. При этом Дмитрий Песков уточнил, что не обладает другой информацией.

Павел Астахов должен покинуть свой пост омбудсмена после высказывания о трагедии в детском лагере на Сямозере в Карелии.