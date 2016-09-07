Политика
Источник: Зарубежные СМИ
08:51, 07 Сентября 2016 Версия для печати

США заплатили Ирану 1,7 млрд после освобождения заключенных

Власти США в январе 2016 года выплатили Ирану 1,7 миллиарда долларов наличными.

Как сообщает информационное агентство Associated Press, данная выплата связана с давней несостоявшейся военной сделкой. В конце 1970-х годов Иран заплатил США за поставки вооружений. Америка деньги получила, однако никаких ответных шагов не предприняла в связи с произошедшей в Иране революцией.

Как рассказали агентству в министерстве финансов США, денежная выплата, совершенная в январе этого года, связана с «эффективностью американских и международных санкций», в результате которых Иран оказался изолированным от мировой банковской системы.

По данным СМИ, деньги были переведены в Иран в иностранной валюте.

Первая выплата в 40 миллионов долларов, которые составляли стоимость сделки, была произведена 17 января 2016 года. В этот же день Вашингтон и Тегеран обменялись заключенными, содержавшимися в тюрьмах двух стран.

Изначально власти США отказывались признавать связь между данными событиями, но несколько месяцев спустя признали, что придерживали оплату до тех пор, пока интересовавшие его граждане не покинули иранскую территорию. Два дня спустя Вашингтон выплатил и оставшиеся 1,3 миллиарда долларов — проценты по сумме, которую заплатил Иран.

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