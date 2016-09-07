Разрешение Турции на "Турецкий поток" Миллер счел позитивным

Турецкие власти дали разрешение «Газпрому» на реализацию газопровода «Турецкий поток» 7 сентября.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Газпрома», турецкие власти впервые дали разрешение компании реализовать газопровод «Турецкий поток» после того, как разморозили проект в нынешнем году.

Отмечается, что решение Турция приняла после встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с министром энергетики и природных ресурсов Турции Бератом Албайраком.

«Начало выдачи разрешений является позитивной новостью для "Газпрома", — приводятся слова Миллера в пресс-релизе. — Данный шаг турецкой стороны отражает заинтересованность турецкого правительства в проекте "Турецкий поток" и свидетельствует о переходе к его практической реализации».