Путин допустил корректировки в "пакете Яровой" ради бизнеса

Владимир Путин заявил о возможной корректировке антитеррористического «пакета Яровой».

Ранее Sobesednik.ru писал, что соавтор «пакета Яровой» подсчитал точную стоимость его исполнения.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями фракции «Единой России» в нижней палате парламента заявил, что допускает корректировку антитеррористического «пакета Яровой». При этом президент заявил, что правительство и Минкомсвязи работают над этим вопросом.

«И если все вместе увидим, что возможны решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложные положения и условия, то тогда, может быть, и здесь нужно будет какие-то коррективы внести в будущем», – цитирует Путина РИА «Новости».

По словам президента, необходимо использовать все технические возможности для обеспечения безопасности граждан, не нарушая при этом бизнеса крупных российских операторов.

Владимир Путин подписан принятый парламентом «пакет Яровой» в начале июля. По ряду новых законов, операторы сотовой связи и интернет-компании обязаны хранить информацию о фактах и содержании разговоров пользователей и предоставлять их по запросу спецслужб.