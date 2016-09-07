Политика
16:38, 07 Сентября 2016 Версия для печати

ПАСЕ и РФ остались довольны диалогом по укреплению отношений

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт и спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявили о готовности развивать отношения между парламентами.

Педро Аграмунт в начале встречи с Сергеем Нарышкиным выразил надежду на положительный результат по результатам переговоров.

Он пояснил, что надеется на нацеленность работы по поиску выхода из напряжённых отношений между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), передаёт РИА «Новости».

«Я верю в то, что эта встреча проходит потому, что мы согласны с обеих сторон с тем, что мы должны работать вместе для развития отношений между российским парламентом и ПАСЕ», — заключил Аграмунт.

Он подчеркнул, что страны должны работать вместе, чтобы устранить разногласия.

После завершения встречи Сергей Нарышкин заявил, что в разговоре с главой ПАСЕ прослеживался прогресс, сообщает ТАСС.

«Мне представляется, что в этом обсуждении достигнут хороший, конструктивный прогресс», — заключил Нарышкин.

Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Куда пропал пранкер Вован?
17:06, 07 Сентября 2016
Sobesednik.ru узнал о том, кого и почему мы недосчитаемся на голубых экранах в новом телесезоне
»
Эксперт об угрозах Киева запретить полеты "Ан": Это политический выпад
16:51, 07 Сентября 2016
Глава холдинга «Технодинамика» Максим Кузюк рассказал о шансах Киева запретить международные полеты «Ан»
»
"Зато какой пиар университету!" – пользователи Сети о посвящении КемГУ
15:47, 07 Сентября 2016
Социальные сети неоднозначно отреагировали на новость о «голых первокурсниках» КемГУ
»