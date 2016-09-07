ПАСЕ и РФ остались довольны диалогом по укреплению отношений

Глава ПАСЕ Педро Аграмунт и спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявили о готовности развивать отношения между парламентами.

Педро Аграмунт в начале встречи с Сергеем Нарышкиным выразил надежду на положительный результат по результатам переговоров.

Он пояснил, что надеется на нацеленность работы по поиску выхода из напряжённых отношений между Россией и Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), передаёт РИА «Новости».

«Я верю в то, что эта встреча проходит потому, что мы согласны с обеих сторон с тем, что мы должны работать вместе для развития отношений между российским парламентом и ПАСЕ», — заключил Аграмунт.

Он подчеркнул, что страны должны работать вместе, чтобы устранить разногласия.

После завершения встречи Сергей Нарышкин заявил, что в разговоре с главой ПАСЕ прослеживался прогресс, сообщает ТАСС.

«Мне представляется, что в этом обсуждении достигнут хороший, конструктивный прогресс», — заключил Нарышкин.