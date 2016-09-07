Политика
Источник: "Ведомости"
08:06, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Медведев поручил новому составу Думы вернуть индексацию пенсий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году Россия сможет вернуться к индексации пенсий.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила о заморозке накопительной части пенсии из-за того, что на нее в бюджете не доведены трансферты.

Как пишет газета «Ведомости», премьер-министр Дмитрий Медведев отметил важность возвращения прежнего режима индексации пенсий и заявил, что для этого у российской экономики есть все возможности.

«Крайне важно, чтобы в следующем году мы вернулись в обычный, привычный режим индексации. Для этого у нас сейчас есть все возможности экономические. Инфляция это позволяет», – заявил Медведев во вторник, 6 сентября, на встрече с экспертами и представителями партии «Единая Россия».

Говоря о возвращении индексации пенсий, премьер отметил, что «такие решения придется принимать новому составу Государственной думы».

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Соловьева Екатерина

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