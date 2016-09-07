Ливни в Приморье заставили власти досрочно провести выборы

В Приморском крае пройдут досрочные голосования на выборах в Государственную думу для избирателей из-за сильных дождей.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, режим ЧС объявлен в двух районах Приморья.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании рассказала, что ЦИК окажет всю необходимую помощь приморским коллегам для благополучного проведения голосования, передаёт ТАСС.

«Подтоплены и повреждены помещения некоторых избирательных участков, выведено из строя технологическое оборудование», — пояснила она.

Ранее пресс-секретарь ЦИК Майя Гришина сообщала, что эвакуированные люди смогут принять участие в голосовании без открепительных удостоверений.