Как Госдума хоронит законопроекты

Экс-депутат Геннадий Гудков рассказал Sobesednik.ru о судьбе предвыборных инициатив депутатов Госдумы.

Депутаты 6-ой Госдумы, которая, впрочем, скоро прекратит свою работу (18 сентября), предложили поправки об ужесточении наказания за торговлю госнаградами. Инициаторами этих поправок выступили депутаты «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Михеев. При чем наказывать хотят как торговцев, так и покупателей наград.

В настоящее время законодательство предусматривает за совершение данного деяния такие меры наказания, как денежный штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев. Но этого, по мнению депутатов, явно не достаточно, поскольку на рынке сами госнаграды стоят куда больше.

Бывший депутат Госдумы, политик Геннадий Гудков рассказал Sobesednik.ru почему эта инициатива является «бредом сивой кобылы», что происходит с идеями, предложенными «на посошок», и как долго лежат «невыгодные» законопроекты:

– Этот законопроект – бред воспаленного воображения. Надеюсь, не Олега Михеева, которого я лично не много знаю.

Если человек торгует госнаградами, это вовсе не означает, что он совершает преступление. Этот законопроект ударит по всем коллекционерам. Существует огромный рынок нумизматнических изделий, где продаются в том числе и госнаграды. Если человек продает награды, даже если они ему не принадлежат, то это еще не значит, что он преступник: может, владелец наград умер, а его родственникам очень нужны деньги, например, на лечение ребенка, и тогда они вынуждены идти на такой шаг. Ситуации бывают разные и нельзя все считать преступлением.

Я не могу сказать, что я одобряю торговлю госнаградами. Лично я храню ордена и медали (хоть у меня их и не так много), храню знаки почета и т. д., просто потому что это память, это история. Но, ведь, ситуации у людей разные бывают и кому-то очень нужны деньги...

Поэтому эта инициатива абсолютно вредная, глупая и безумная, с той точки зрения, что пополнять людьми тюрьма, которые у нас и так переполнены. Россия – одна ведущих стран по количеству заключенных на 100 тысяч населения.

В нашем уголовно-процессуальном законодательстве есть все, чтобы сажать тех, кто крадет госнаграды, кто мошенничает госнаградами... Зачем нам дополнительная статья?

Это бред сивой кобылы и я не понимаю, для чего это делается.

– Быть может парламентарии хотят набрать «баллы» перед выборами?

– Не исключено, конечно. Но вообще-то это не самая популярная тема. Скорее всего это просто какой-то образ мысли депутата, который нашел выражение в этой странной законодательной инициативе. Ну предложил он запретить продавать ордена и медали? Его ж не переизберут только из-за этого...

– Вообще, насколько адекватно депутатам, которые вот-вот, быть может, прекратят свою работу, вносить инициативу сейчас, накануне выборов новой Думы?

– До 18 сентября любой депутат может внести любую, даже самую несуразную законодательную инициативу. До 18 сентября 6-я Дума никуда не денется. А почему нет? Люди вернулись из отпуска, написали «бред сивой кобылы» и выдвинули в качестве законодательной инициативы. Далее, профильный комитет Думы нового созыва должен будет рассматривать, так же должен рассмотреть совет Думы. Право преемственности законодательных инициатив сохраняется.

Геннадий Гудков Фото: Global Look Press

Инициативу, конечно, могут отклонить из-за нарушений, если, скажем, похожий законопроект уже вносился и был отклонен.

Но есть и другая история.... Многие инициативы просто похоронены в стенах Госдумы. Я долго боролся с тем, что наша и 6-я, и 5-я Думы не рассматривали законопроекты, внесенные 3-ей и 4-ой Госдумами. Законопроекты годами пылятся и лежат, а комитеты «включают дурака». Вот в правительстве говорят: «нет, ребят, давайте не будем его никуда вносить, пусть он у вас там полежит и сам истлеет». Но чаще всего инициативы не истлевают, а их начинают рассматривать в ускоренном порядке без дискуссий, без оппонирования – когда выгодно заболтать закон.

Таких законов сотни. Например, закон «о блокадниках». Этот закон висел в недрах комитета целых 6 лет. За это время больше половины блокадников умерли. Когда законопроект снова подняли, решили, что тема уже не актуальна: «ну осталось пять тысяч человек, мы их и так обеспечим».

Или, к примеру, я внес закон в устав «железных дорог» в пользу тех, кто нанимает эти составы, чтобы не было бессмысленного списания – чисто хозяйственный вопрос. Он пролежал «под сукном» всю 4-ю, 5-ю и половину 6-ой Думу, но его и забыть невозможно, потому что это вызовет возмущения. Поэтому сказали: нет отзыва правительства – рассматривать не будем. А Правительство специально отзыв не дает и регламента нет, по которому было бы понятно, в какие сроки Правительство должно дать этот отзыв.

В итоге, когда у меня незаконно отняли мандат, законопроект все же рассмотрели без моего присутствия в упрощенном, скомканном порядке.