ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян на полгода

7 сентября послы 28 стран ЕС приняли решение продлить действие индивидуальных санкций для граждан РФ ещё на полгода.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, расширение американских санкций против РФ идёт вразрез с темами взаимодействия стран, обсуждёнными на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Источник в Совете Евросоюза сообщил, что решение продлить индивидуальные санкции против ряда россиян послы приняли на плановом заседании в Брюсселе, передаёт ТАСС.

«Решение Совета ЕС ожидается до 15 сентября (когда истекает срок действия нынешнего блока санкций). На сегодня в чёрный список входят 146 физических лиц и 37 организаций. Мы ожидаем, что никакие изменения в него внесены не будут», — заключил дипломат.

1 сентября американское правительство повторно расширило список российских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют экономические санкции. В новый список дополнительно вошли 17 физических лиц и 19 компаний.